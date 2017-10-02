МИД России выразил протест в связи захватом дипобъектов в США



МИД России заявляет решительный протест в связи с действиями властей США по захвату помещения генконсульства в Сан-Франциско. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.



«Несмотря на предупреждения, власти США не вняли голосу разума и не отказались от своих противоправных намерений. Сегодня ими полностью захвачены все помещения Генерального консульства России в Сан-Франциско — жилая часть его административного здания, в служебной зоне которого уже месяц хозяйничают американские спецслужбы, и отдельная резиденция Генконсула», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что американские власти совершили «грубейшее нарушение международного права».



«С декабря прошлого года американцы силой захватили уже пять российских дипломатических объектов, являющихся нашей собственностью Ещё раз подчёркиваем, что никогда не давали и не даём властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, не разрешали и не разрешаем какое-либо вторжение на наши объекты», — добавили в МИД.



Сообщается, что находящиеся внутри здания американские агенты являются «захватчиками».



«Их действия — беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол. Заявляем решительный протест против очередной враждебной акции США. Резервируем за собой право на ответ», — заключили в ведомстве.



Ранее МИД России в своём Twitter сообщил о проникновении американских представителей на дипломатические объекты в Сан-Франциско.

Позднее министерство опубликовало видеозапись взлома двери российского дипломатического объекта.