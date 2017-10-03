В Раде назвали дату, когда Крым якобы вернется в состав Украины

По ее словам, данный вопрос будет решен между выборами двух президентов — России и Украины. Следовательно, до марта 2019 года.



Напомним, Крым присоединился к России в 2014 году по итогам проведенного референдума.



Напомним, на референдуме 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.