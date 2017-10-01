В Совфеде раскритиковали отношение Запада к ситуации в Каталонии



Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT заявил, что в ситуации с референдумом в Каталонии большой вопрос вызывает реакция Запада.

«Они, насколько я помню, изо всех сил призывали того же Януковича воздержаться от применения силы. Они же его заставляли уводить «Беркут» с Майдана, убирать полицию, выводить из города войска. Здесь мы видим всё с точность наоборот: приход войск, национальная гвардия, использование силы», — сказал он.



Климов также отметил, что в отличие от Киева, в Каталонии люди вышли на референдум без оружия.



«В случае с Киевом было очевидное вооружённое сопротивление действующей власти. В ситуации с Каталонией была попытка провести референдум на тех условиях, которые каталонцы считали справедливыми. Я давно живу и не первый раз вижу как Запад циничен и лицемерен в такого рода событиях. В любом случае печально, что проливается кровь, люди страдают», — заключил сенатор.



Ранее стало известно, что число пострадавших при столкновениях с полицией в ходе проведения референдума в Каталонии превысило 460 человек

