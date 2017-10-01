Главные события у вас в почте
В Госдуме назвали пути выхода из каталонского кризиса
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что насильственные меры не будут способствовать разрешению кризисной ситуации, сложившейся в стране в связи с попыткой Каталонии отделиться, сообщает RT. По словам Новикова, сторонам необходимо сесть за стол переговоров.
Он отметил, что «дубинки не всегда являются хорошим аргументом».
«Позиция большинства каталонцев давно известна: они хотели бы получить независимость. Мадриду здесь есть смысл вести нормальные и внятные переговоры с представителями этого региона, а вместо этого идут в ход дубинки», — сказал он.
Ранее старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова отметила, что возникший в Испании кризис назревал много лет, и правительству в любом случае придется в срочном порядке искать его решение. По ее мнению, обеим сторонам нужно немедленно начинать полномасштабные переговоры, основными темами которых неизбежно станет расширение автономии, прежде всего, налоговой, а также урегулирование экономических вопросов.
Как отмечает эксперт, каталонцы, в частности, недовольны тем, что Испания получает от них больше, чем дает. «Кроме того, стоит вопрос лингвистического характера. Каталонцы требуют расширения сферы применения каталанского языка и так далее. В перспективе возникает вопрос о конституционной реформе в Испании, направленной на федерализацию страны», — сказала Черкасова.
В воскресенье утром в Каталонии открылись участки для голосования на референдуме о независимости региона от Испании. Испанские власти считают его незаконным. Сторонники проведения референдума заранее заняли 163 школы, чтобы силам правопорядка не удалось закрыть их. Однако полиция, подконтрольная властям страны, препятствует проведению референдума, изымая урны для голосования и бюллетени. Были отмечены случаи применения резиновых пуль при разгоне пришедших на голосование людей. По некоторым данным число пострадавших при столкновениях с полицией уже превысило 460 человек.
Оставить комментарий