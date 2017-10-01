В Госдуме назвали пути выхода из каталонского кризиса

Он отметил, что «дубинки не всегда являются хорошим аргументом».

«Позиция большинства каталонцев давно известна: они хотели бы получить независимость. Мадриду здесь есть смысл вести нормальные и внятные переговоры с представителями этого региона, а вместо этого идут в ход дубинки», — сказал он.

Ранее старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова отметила, что возникший в Испании кризис назревал много лет, и правительству в любом случае придется в срочном порядке искать его решение. По ее мнению, обеим сторонам нужно немедленно начинать полномасштабные переговоры, основными темами которых неизбежно станет расширение автономии, прежде всего, налоговой, а также урегулирование экономических вопросов.

Как отмечает эксперт, каталонцы, в частности, недовольны тем, что Испания получает от них больше, чем дает. «Кроме того, стоит вопрос лингвистического характера. Каталонцы требуют расширения сферы применения каталанского языка и так далее. В перспективе возникает вопрос о конституционной реформе в Испании, направленной на федерализацию страны», — сказала Черкасова.