Трамп продлил на год запрет на финансирование культурных обменов с Россией



Президент США Дональд Трамп в субботу продлил запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с рядом стран, включая Россию.



Решение принято на основании закона о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года. В самом законе конкретные страны не упоминаются, это решение принимается главой государства ежегодно, как правило, перед началом очередного финансового года, который в США наступает 1 октября. В последний раз такое же решение принимал в 2016 году Барак Обама



В распоряжении Трампа отмечается, что США не будут предоставлять "негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 финансовом году". Указание с запретом на финансирование дается банкам развития США, а также представителю в МВФ

Упомянутый закон разрешает подобные меры, если правительство США приходит к выводу, что власти указанных стран не соблюдают нормы, заложенные в этом американском законодательстве. Однако уточняется, что если такое содействие и финансирование будет отвечать интересам США, то может быть сделано исключение.