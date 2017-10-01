Трамп продлил запрет на финансирование образовательных обменов с Россией

Президент США Дональд Трамп продлил запрет на финансирование Вашингтоном культурных и образовательных обменов с рядом стран, включая Россию. Соответствующий меморандум главе Госдепартамента Рексу Тиллерсону был распространен Белым домом.

США не будут предоставлять «негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств в 2018 финансовом году». Это не означает каких-либо дополнительных ограничительных мер, в частности, отказа во въезде или запрета деловых контактов.

В документе есть оговорка, что сотрудничество с Москвой в данном аспекте может быть осуществимо, если будет затрагивать интересы США.