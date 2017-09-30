В Минобороны заявили о провале наступления боевиков в Сирии

Боевые действия террористических организаций « Джабхат ан-Нусра » и «Исламское государство» (организации запрещены в России) на западе и востоке Сирии завершились провалом.

По словам представителя Минобороны, вылазки боевиков на позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор удалось нейтрализовать при поддержке авиации ВКС России, боевики были уничтожены.

За последние десять дней в результате точных ракетно-авиационных ударов российских ВКС были убиты 2359 боевиков, около 2,7 тыс. ранено. «Уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня (РСЗО), 149 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами ДШК (»тачанок»), 17 «джихадмобилей» и 51 склад боеприпасов», — уточнил Конашенков.