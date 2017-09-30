В Совфеде назвали гибридной войной санкции против Крыма

«С помощью санкций Евросоюз пытается наказать крымчан за свободный выбор, сделанный народом Крыма на всенародном референдуме в марте 2014 года. Запад забывает, что крымчане на момент воссоединения с Россией уже были республикой, имеющей свой герб, гимн и свой флаг. Существенно, что процесс воссоединения Республики Крым и Севастополя со своей родиной — Россией соответствовал всем нормам международного права», — сказала она.

Ковитиди также отметила, что политический курс, который выбрали западные страны, наносит вред в первую очередь им самим.

«Инициаторы гибридной войны против России используют Крым лишь как повод для противостояния с Россией. Не будь Крыма, они нашли бы иные основания для антироссийской истерии. Но деструктивная западная политика вредит прежде всего самой Европе и подрывает доверие к европейским институтам», — подчеркнула сенатор.

В Ереване, 30 сентября, проходят межпарламентские слушания по вопросам противодействия системы коллективной безопасности гибридным войнам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов также отметил, что санкции против России являются элементом гибридной войны.

14 сентября ЕС принял окончательное решение о продлении индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.