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Источник в администрации президента рассказал о грядущих отставках губернаторов
Серия досрочных отставок глав российских регионов завершится к 10 октября. Об этом в субботу, 30 сентября, РИА Новости рассказал источник в администрации президента.
Собеседник агентства уточнил, что всего будут отстранены от 8 до 11 губернаторов с учетом уже объявленных. В настоящее время принято решение о досрочной отставке руководителя Омской области Виктора Назарова, добавил он.
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