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В Госдуме назвали истерией слова главы Генштаба ВСУ о российских войсках в Белоруссии
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал слова главы Генштаба Украины Виктора Муженко о том, что российские войска частично остались в Белоруссии после военных учений «Запад-2017».
«Это очередная глупость, бред и истерия. Подготовку Генштаба Украины, конечно, нельзя преуменьшать, но вместе с тем я скептически отношусь к уровню военного образования ряда украинских деятелей. На сегодняшний день все подразделения Минобороны России вернулись в места постоянной дислокации и продолжают заниматься боевой подготовкой», — сказал он.
Швыткин также добавил, что в данном случае украинская сторона преследует цель поднять поутихший ажиотаж вокруг учений «Запад-2017», выставив Россию в роли агрессора.
Ранее Муженко заявил, что Россия оставила часть своих войск в Белоруссии после проведения российско-белорусских военных учений «Запад-2017».
26 сентября в Минобороны Белоруссии выразили несогласие с оценкой Киевом учений «Запад-2017.
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