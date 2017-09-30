В Госдуме назвали истерией слова главы Генштаба ВСУ о российских войсках в Белоруссии



«Это очередная глупость, бред и истерия. Подготовку Генштаба Украины, конечно, нельзя преуменьшать, но вместе с тем я скептически отношусь к уровню военного образования ряда украинских деятелей. На сегодняшний день все подразделения Минобороны России вернулись в места постоянной дислокации и продолжают заниматься боевой подготовкой», — сказал он.

Швыткин также добавил, что в данном случае украинская сторона преследует цель поднять поутихший ажиотаж вокруг учений «Запад-2017», выставив Россию в роли агрессора.



Ранее Муженко заявил, что Россия оставила часть своих войск в Белоруссии после проведения российско-белорусских военных учений «Запад-2017».



26 сентября в Минобороны Белоруссии выразили несогласие с оценкой Киевом учений «Запад-2017.