В Совфеде отреагировали на планы Порошенко судиться с Россией из-за Крымского моста

Как отметил Косачев, Порошенко не задумывается об экологических и юридических обстоятельствах в данном случае.

«Очевидно, что для Порошенко любое решение проблем Республики Крым в составе России — нож к горлу, поскольку опрокидывает любые его стенания по поводу катастрофического экономического, социального, экологического и какого ещё угодно состояния дел на полуострове», — заявил он.

Кроме того, Косачев заявил, что президента Украины мало волнует благополучие людей, проживающих в Крыму.

«Появление моста радикальным образом улучшит положение людей, которые живут в республике, обеспечит беспрепятственный доступ на полуостров товаров и туристов», — рассказал сенатор.

Он также отметил, что глава Незалежной будет делать все, чтобы не дать реализацию этому плану. Однако, по словам Косачева, Порошенко не должен испытывать «никаких надежд», поскольку у него нет ни малейших шансов.

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за строительства Крымского моста.