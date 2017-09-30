Главу Генштаба ВСУ обвинили в истерии

По мнению Швыткина, «это очередная глупость, бред и истерия».

«Подготовку Генштаба Украины, конечно, нельзя преуменьшать, но вместе с тем я скептически отношусь к уровню военного образования ряда украинских деятелей. На сегодняшний день все подразделения Минобороны России вернулись в места постоянной дислокации и продолжают заниматься боевой подготовкой», — сказал он.

Как подчеркнул депутат, украинская сторона в очередной раз пытается представить Россию как агрессора, для чего и разжигает поутихший ажиотаж вокруг учений.

В Минобороны Белоруссии также выразили несогласие с оценкой Киевом прошедших учений «Запад-2017». Стратегические учения «Запад-2017» прошли 14-20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии, в них приняли участие около 12,7 тыс. военнослужащих (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии) и было задействовано около 680 единиц боевой техники.

Ранее глава военного ведомства ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила о привлечении 100 тыс. военных к российско-белорусским учениям. В минобороны отметили, что эти цифры «взяты с потолка», а сами учения «носят плановый характер и не направлены против третьих стран».