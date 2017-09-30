В Минобороны России призвали уволить главу украинского Генштаба



Ранее в интервью британскому информационному агентству Рейтер начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что РФ якобы оставила свои войска после проведения учений "Запад-2017" в Белоруссии.

"Заявление начальника украинского Генштаба Муженко о "спрятанных" российских войсках в Беларуси демонстрирует всю глубину деградации генштаба Украины и профнепригодности его руководителя. Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск — повод для немедленного увольнения такого начальника генштаба", — отметил Конашенков.





Он также подчеркнул, что такая украинская армия является прямой угрозой для НАТО

"Если это и есть результат проводимого под руководством США и североатлантического альянса перехода украинских вооруженных сил на "стандарты НАТО", то, как говорится, и натовский флаг вам в руки. В таком состоянии украинская армия является прямой и явной угрозой прежде всего для самого НАТО", — заявил представитель Минобороны РФ.