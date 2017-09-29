Патриарх Кирилл раскрыл суть слов о «встающей с колен России»

«Конечно, российский народ сейчас очень ценит все то, что сейчас происходит в России. Многие говорят: "Россия встала с колен", она занимает сейчас достойное место в мировом сообществе, отстаивает свою точку зрения, никого, как говорится, не задирает, но и не дает, чтобы ноги вытирали. И вот это чувство национального самоуважения очень важно для народа», — подчеркнул предстоятель РПЦ.



По мнению патриарха, народ Узбекистана сейчас тоже переживает становление чувства национальной гордости. «Мне кажется, что сейчас в Узбекистане, особенно в связи с вашим избранием, происходит то же самое», — отметил он.



Кирилл добавил, что в советское время отношение к религии в Узбекистане было лучше, чем в России, к ней всегда было «хоть и не ясно демонстрируемое, но уважительное отношение».