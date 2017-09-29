Лавров: весь мир ждет налаживания сотрудничества России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что весь мир ждет налаживания отношений и сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, передает РИА "Новости".



"Очень много проблем, включая проблему распространения оружия массового уничтожения, включая проявление терроризма — не только в ближневосточном регионе, но и за его пределами — и многие другие вещи, конечно же, (это) только выиграло бы от честного открытого сотрудничества России и США", — сказал он.



По словам Лаврова, весь мир ждет этого и "вздохнул бы с облегчением, если бы такое сотрудничество наладилось бы".

