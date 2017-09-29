"Справедливая Россия" проконтролирует расследование нападения на Lenta.ru

Ранее интернет-издание Lenta.ru сообщило о нападении на редакцию на Варшавском шоссе в Москве: неизвестные устроили поджог, разбили стекла и нарисовали на стенах нацистскую символику. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.



"Мы глубоко возмущены этим экстремистским актом и требуем тщательного расследования и жесткого наказания виновных", — заявил Емельянов журналистам.



Он пояснил, что государство должно занимать активную позицию и "жестко наказать тех экстремистов, которые своими насильственными действиями покушаются на свободу слова".



"Мы намерены держать ситуацию на контроле", — заключил депутат.