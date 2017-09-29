Путин назвал число отдохнувших в Турции россиян

Количество россиян, отдохнувших в Турции, увеличилось на порядок и составило 2,5 миллиона человек, заявил президент России Владимир Путин . Его слова в пятницу, 28 сентября, передает ТАСС

«Число российских туристов, выбравших Турцию местом своего отдыха, увеличилось, я прошу внимания, в 11 раз!» — сказал Путин по итогам российско-турецких переговоров в Анкаре.

По его словам, такой заметный прогресс стал возможен в результате последовательной реализации договоренностей, достигнутых в ходе проведенного в Москве заседания российского-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня и последующих встреч с президентом Турции.

В середине сентября сообщалось, что треть приобретенных россиянами на осень (до 31 октября) пакетных туров пришлась на Турцию.

Встреча Путина и Эрдогана в Анкаре стала уже пятой в нынешнем году. В марте и мае турецкий лидер приезжал в Россию, также в мае главы государств провели краткие переговоры «на ногах» в кулуарах форума «Один пояс — один путь» в Пекине. В июле Путин и Эрдоган встретились на полях саммита G20 в Гамбурге.