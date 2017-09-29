Политологи назвали губернаторов, которым может грозить отставка

Политологи из холдинга «Минченко Консалтинг» назвали губернаторов, котором в ближайшее время может грозить отставка. Об этом говорится в экспертном докладе «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус».

Эксперты оценили глав регионов по девяти критериям, за каждый из которых можно было получить от 3 до 10 баллов. Также три критерия были «штрафными» — они отнимали очки у чиновников.

Согласно полученным данным, под угрозой отставки находятся главы Владимирской, Ивановской, Омской, Новосибирской и Мурманской областей, Алтайского и Приморского краев, Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, а также губернатор Санкт-Петербурга.

Наименьший балл получил Алексей Орлов, глава Калмыкии, — он набрал только 4 балла. Кроме того, 5 баллов получили глава Новосибирской области Владимир Городецкий, 6 баллов — глава Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава Омской области Виктор Назаров. В список также поместили и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, которому присудили 8 баллов.

На этой неделе в отставку уже ушли главы нескольких регионов, среди которых глава Нижегородской области Валерий Шанцев, руководитель Красноярского края Виктор Толоконский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Игорь Кошин.