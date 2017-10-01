Как изменится жизнь россиян в октябре

Начало отопительного сезона



В большинстве российских регионов отопительный сезон стартует 1 октября. К ним относится и Московская область.



Где-то батареи потеплели раньше — в числах сентября. В Москве, к примеру, отопление включили 28 числа. Тепло начали подавать на социальные объекты и в жилые дома. Сейчас теплее стало в 63% многоквартирных домов и 76% объектов социальной сферы.



Осенний призыв



1 октября стартует осенний призыв в армию. Он продлится до 31 декабря. Под действие призыва попадают мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. В первую очередь в армию пойдут те, кто не смог поступить летом в университет и не оформил учебную отсрочку.



Жители некоторых территорий Крайнего Севера отправятся служить в ноябре. Не пойдут в армию жители деревень, занятые на сборе урожая, если это подтверждает их трудовая книжка. Молодые педагоги отправятся в армию весной — учебный год начался всего месяц назад, и их не станут отрывать от работы.



В этом году Минобороны впервые сократило число призывников на десятки тысяч. Армию пополнят всего 134 тысячи молодых мужчин. По словам первого замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского, войска достаточно укомплектованы контрактниками.



Начало работы tax free



Система tax free, которая позволяет вернуть себе часть стоимости вывезенной из страны товара, заработает в России 1 октября. С ее помощью можно вернуть 18% от общей суммы покупок, но оператор в обязательном порядке вычтет из нее процент за оказанные услуги.



По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, запуск системы обойдется в 260 миллионов рублей. Воспользоваться tax free смогут граждане всех стран, кроме Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии. Эти государства входят в Евразийский экономический союз наряду с РФ.



Повышение «невыездного» порога для должников



Водители, которые часто получают «письма счастья» за нарушения правил дорожного движения, но оплачивают их не с такой завидной регулярностью, смогут выезжать за границу с суммой штрафов до 30 тысяч рублей. Ранее поездка за рубеж могла сорваться, если неаккуратный водитель накопил неоплаченных штрафов на 10 тысяч рублей.



Главврачи не старше 65 лет



В июле 2017 года депутаты Госдумы приняли закон об ограничении предельного возраста главврачей и их заместителей. Теперь они могут занимать пост вплоть до 65-летия.



После наступления этого возраста руководителей государственных и муниципальных медучреждений будут переводить на другие должности, которые соответствуют их квалификации. Причем конкретный главврач сможет сохранить должность, если так решит коллектив больницы или поликлиники.



А еще…



… с 1 октября поисковики перестанут выдавать ссылки на торрент-трекеры и пиратские сайты, а организации по онлайн-обучению смогут сами определять порядок и методику образовательного процесса. 9 октября на полки магазинов вернутся некоторые виды спиртосодержащей непищевой продукции. Запрет ввели 12 июля сроком на 90 дней после массового отравления россиян "Боярышником".



Московский зоопарк изменит график работы



Из-за сокращения светового дня Московский зоопарк изменит график работы с 1 октября. Посмотреть на животных можно будет с 07:30 до 18:00. Кассы при этом будут прекращать работу в 17:00. Экзотариум и выставка рептилий будут работать с 11:00 до 18:00, а музей зоопарка — со среды по воскресенье с 10:00 до 17:45.



Культурные события



Сразу несколько ожидаемых фильмов выйдут на экраны российских кинотеатров в октябре. 5 числа в прокате появится «Бегущий по лезвию 2049» с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом. Он является продолжением оригинальной картины «Бегущий по лезвию», вышедшей на экраны в 1982 году.



12 октября в прокате появятся сразу два российских фильма — космическая драма «Салют-7» с Владимиром Вдовиченко и Павлом Деревянко в главных ролях, а также «Аритмия» Бориса Хлебникова. Последняя картина участвовала в основной конкурсной программе «Кинотавра» и получила Гран-при, приз зрительских симпатий и приз за лучшую мужскую роль.



Спустя две недели, 26 октября, на большие экраны выйдут еще два обсуждаемых фильма — небезызвестная «Матильда» Алексея Учителя, чьи показы уже срывают православные активисты, а также восьмая часть «Пилы».



В октябре в Москве пройдут сразу несколько концертов мировых звезд первой величины. 3 числа в СК «Олимпийский» выступит британский певец и композитор Sting. Выступление пройдет в рамках турне «57th & 9th», которое началось в канадском Ванкувере 1 февраля.



19 октября в столичном клубе Stadium выступит американский музыкант Игги Поп, один из основателей альтернативного рока и гранжа. Несмотря на солидный возраст — певцу уже исполнилось 70 лет — он по-прежнему колесит по миру с концертами и радует поклонников живыми выступлениями.



Ближе к концу месяца, 28 октября, в том же Stadium выступит британская рок-группа Kasabian. В этом году музыканты выпустили новый альбом под названием For Crying Out Loud и отправились в мировое турне в его поддержку.