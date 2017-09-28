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Путин: зоны деэскалации в Сирии создали условия для прекращения войны

Путин указал на «пролог» для прекращения войны в Сирии
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Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что создание зон деэскалации стало прологом для прекращения войны в Сирии.
«Созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни», — сказал Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.
На данный момент в Сирии действуют четыре зоны деэскалации: Восточная Гута, в провинции Хомс, в провинции Деръаа и в провинции Идлиб.
Политика Главное Оружие
ИТАР-ТАСС
Владимир Путин Реджеп Эрдоган
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