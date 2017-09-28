Главные события у вас в почте
Путин: зоны деэскалации в Сирии создали условия для прекращения войны
Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что создание зон деэскалации стало прологом для прекращения войны в Сирии.
«Созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни», — сказал Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.
На данный момент в Сирии действуют четыре зоны деэскалации: Восточная Гута, в провинции Хомс, в провинции Деръаа и в провинции Идлиб.
Оставить комментарий