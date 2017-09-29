Названы сроки следующей встречи Суркова и Волкера

Дипломат также затронул тему размещения миротворцев в Донбассе. «Миротворческие силы ООН должны быть наделены широким мандатом, который позволил бы им работать на всей затронутой конфликтом территории, включая возможность международного контроля украинской стороны границы между Украиной и Россией, с тем, чтобы избежать углубления или институционализации разделительных линий внутри самой Украины», — отметил он.

«Мы считаем важным попытаться прийти к взаимопониманию по вопросу о мандате возможной миротворческой миссии. Но те критерии, о которых я упомянул, очень важны и они будут ключевыми при принятии решения, поскольку мы исходим из того, что любая подобная операция должна прежде всего содействовать выполнению минских договоренностей», — добавил Теффт и указал, что Вашингтон обсудит этот вопрос с украинскими властями, а также другими странами, включая Россию.

Первая встреча Суркова и Волкера прошла 21 августа в закрытом для СМИ режиме. Ее анонсировали 19 августа. Тогда отмечалось, что Волкер обсудит с представителем российских властей отношения между Москвой и Киевом. Имя представителя России не указывалось.