Россия вывела войска из Белоруссии

Белоруссию покинул последний эшелон с подразделениями ВС России, принимавшими участие в учениях «Запад-2017». «С одной из железнодорожных станций в Борисове отправился домой последний эшелон с личным составом и техникой подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, принимавших участие в ССУ „Запад-2017“. По традиции последними в пункты постоянной дислокации убыли подразделения тылового обеспечения», — говорится в сообщении на сайте учений «Запад-2017».

Отмечается, что российские военнослужащие осуществили погрузку техники и имущества в кратчайшие сроки.

«Домой тыловики возвращаются в хорошем настроении — со всеми задачами совместного учения они справились успешно», — отмечается в релизе.

Как отмечали ранее российские дипломаты, распространявшиеся Западом катастрофические сценарии российско-белорусских учений не оправдались.