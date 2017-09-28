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Россия вывела войска из Белоруссии
Белоруссию покинул последний эшелон с подразделениями ВС России, принимавшими участие в учениях «Запад-2017». «С одной из железнодорожных станций в Борисове отправился домой последний эшелон с личным составом и техникой подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, принимавших участие в ССУ „Запад-2017“. По традиции последними в пункты постоянной дислокации убыли подразделения тылового обеспечения», — говорится в сообщении на сайте учений «Запад-2017».
Отмечается, что российские военнослужащие осуществили погрузку техники и имущества в кратчайшие сроки.
«Домой тыловики возвращаются в хорошем настроении — со всеми задачами совместного учения они справились успешно», — отмечается в релизе.
Как отмечали ранее российские дипломаты, распространявшиеся Западом катастрофические сценарии российско-белорусских учений не оправдались.
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила генсеку ООН Антониу Гутеррешу об «агрессивном и нападающем характере» учений «Запад-2017». По мнению президента Украины Петра Порошенко, учения «Запад-2017» несут угрозу территориальной целостности страны.
До этого экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Россия якобы «собирается аннексировать» Белоруссию, а спикер генштаба ВСУ Владислав Волошин счел, что совместные учения России и Белоруссии могут закончиться попыткой «захватить» Сувалкский коридор, который разделяет Белоруссию и Калининградскую область.
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