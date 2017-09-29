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Соловьев о расследовании Навального: "Я всегда был богат"
Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о его недвижимости, посоветовал основателю организации Алексею Навальному заняться спортом. Об этом сообщает «Ура.ру».
По мнению Соловьева, «у Навального много свободного времени», поэтому он и занимается подобными расследованиями. «Лучше бы он в спортзал пошел, грудь подкачал», — заявил ведущий.
Соловьев подчеркнул, что он «не госслужащий» и «ничего не скрывает». «Или я должен был, наоборот, все скрывать, что ли? В чем состоит претензия? Налоги плачу, налоги большие. Все задекларировано, не украл, заработал», — сказал он.
По словам телеведущего, реагировать на расследование ФБК он не будет. «А что я должен сказать? Простите, люди добрые, что ничего не скрываю? Простите, люди добрые, что, будучи 54-летним мужиком, который всю жизнь работал, удалось заработать? Простите, люди добрые, что не хожу по свету и не выпрашиваю у вас милостыню?» — возмутился он.
Также Соловьев в комментарии изданию The Insider назвал себя «богатым человеком», который «занимался бизнесом в девяностые».
Накануне, 28 сентября, ФБК Алексея Навального опубликовал расследование, в котором недвижимость Соловьева оценивается в миллиард рублей. В частности, по данным ФБК, телеведущему принадлежит вилла на итальянском озере Комо. Фонд выяснил, что после покупки виллы Соловьев получил удостоверение резидента Италии.
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