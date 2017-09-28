Навальный нашел у Соловьева дорогое жилье

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости телеведущего Владимира Соловьёва. Эксперты оценили собственность журналиста в один миллиард рублей. Об этом сообщает телеканал «Дождь».



Всего в собственности Соловьёва находятся элитная квартира на Долгоруковской улице в Москве площадью 450 квадратных метров, четырёхэтажный дом в Подмосковье под Переделкино площадью 1046 квадратных метров и участок в 60 суток, вилла в Италии на озере Комо. Сотрудники ФБК опубликовали также скан итальянского резидентства Соловьёва, что даёт журналисту такие же права, что и у граждан Италии, кроме права участия в выборах.

Оппозиционер Алексей Навальный получил широкую известность благодаря расследованиям коррупционных скандалов.