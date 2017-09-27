РФ подхватила «моду на стены» — на границе Крыма и Украины построят забор

ФСБ заказала строительство стены на границе Крыма и Украины. Обустройство заграждения обойдется более чем в 200 млн рублей. Работы, как ожидается, завершатся весной следующего года, — рассказали ТАСС в крымском погрануправлении ФСБ.

Информация о заказе есть на сайте госзакупок. Забор высотой более двух метров и длиной почти в 50 километров возведут в Красноперекопском районе, граничащем с Украиной. «Конструкция забора должна обеспечивать высокую прочность, долговечность и экономичность в эксплуатации», — говорится в документации заявки. Для чего нужна стена на границе Крыма и Украины?



Кирилл Коктыш доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России:

«Очевидно, что такого рода решения принимаются при явном ощущении риска террористической угрозы, которая может исходить со стороны сегодняшнего Киева, ничем другим это не объяснить, очевидно, что вылазки и попытки есть, очевидно, что эти вылазки достаточно регулярны, во всяком случае, их количество было достаточно убедительным для того, чтобы представить этот проект власти и получить у власти добро. И если стена Яценюка была как раз поводом легитимного освоения бюджетных средств, остается надеяться, что украинская стена может не быть просто освоением средств, что, на самом деле, есть объективные причины ее возведения. Но надо отметить, что такие риски есть, и они в России столь же существенны, как и на украинской стороне. Но дело в том, что украинский проект так и остался нереализованным, насколько я знаю, что-то на месте построили, что-то сделали, в общем-то, другой вопрос, что Россия и не планировала эту стену штурмовать, поэтому эффективность мы не можем оценить. Что касаемо российского проекта, то пока никакие технические параметры, кроме двухметровой высоты, не озвучены, насколько он может эффективным быть, и насколько он востребован, еще раз повторюсь, это вопросы, которые на сегодня, наверно, только впервые всплывают, и тут оценить критерии эффективности, наверно, достаточно сложно».



После начала конфликта в Донбассе в Киеве заговорили о необходимости отгородиться от России. В 2015 году Украина приступила к инженерно-техническому обустройству границы. В СМИ называли этот процесс то «проектом Стена», то «Европейским валом», то «стеной Яценюка», тогдашнего премьера Украины, который инициировал этот проект.



Предполагалось, что на строительство стены протяженностью более двух тысяч километров выделят свыше 4 млрд гривен, или около 150 млн долларов по текущему курсу. Завершить «Стену» планировали до конца 2018 года, но финансирование изначально отставало от графика. На данный момент по этому проекту работы выполнены лишь на 15%, — сообщала ранее британская BBC. Что думают на Украине о российской стене в Крыму?



Вадим Карасев украинский политолог, директор «Института глобальных стратегий»:



«Это мода такая сейчас на стены, вспомните стену Трампа. Как правило, не завершались эти истории ничем позитивным, потому что, во-первых, сразу обнаруживались гигантские сметы, это очень дорогой проект, а, во-вторых, эффективность этих стен очень условна, потому что сама граница или стена, скорее, символическое значение имеет, а не охранное. Поэтому, если речь идет не о большом участке территориальном, несколько километров, то это одно, но если говорить о больших расстояниях, сотнях километрах, то, конечно, это и большие затраты, и затраты не окупаются. Поэтому не знаю, зачем сейчас строят стену на границе с Крымом. Это, скажите мне, пойдет на пользу гражданам Украины, которые ездят в Крым летом? Это же просто отвадит украинских туристов от Крыма, психологически, представьте себе, как будет влиять. И стена отчуждения полностью разорвет Крым и Украину, не надо. Государство воюет, но люди не должны страдать, когда-нибудь придется же этот вопрос решать. Проект стены Яценюка заморожен, этот недострой является памятником вот таких непродуманных решений».

Пользователи соцсетей, вспоминая о провальном проекте Арсения Яценюка, в шутку просят не привлекать бывшего украинского премьера к строительству 50-километрового забора на границе Крыма и Украины.