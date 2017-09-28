Сенатор США обвинил Россию в разжигании конфликта между Трампом и футболистами

Сенатор от американского штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд заявил, что Россия виновата в разжигании споров между президентом США и спортсменами Национальной футбольной лиги (НФЛ) в твиттере для обострения внутриполитической ситуации, сообщает РИА Новости

"Даже на этой неделе мы видели, как русские и их «тролли» начали распространять хэштеги #take a knee (#склони колено) и #boycott NFL (бойкотируй НФЛ). В минувшие выходные они занимали обе стороны спора и продвигали их как можно больше, чтобы повысить уровень шума в Америке, который бы сделал так, чтобы большая проблема выглядела еще больше", — сказал Лэнкфорд на слушаниях в сенатском комитете по внутренней безопасности.

Ранее клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» ответил согласием на приглашение Трампа посетить Белый дом.