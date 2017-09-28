СМИ: Североатлантический альянс намерен заморозить Совет Россия-НАТО



Североатлантический альянс намерен заморозить Совет Россия — НАТО (СРН) до конца года, предлогом для такого шага стали российско-белорусские учения "Запад-2017", сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на российские дипломатические источники.



Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали около 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около семи тысяч, от России — около трех тысяч). Замглавы МИД РФ Алексей Мешков ранее заявлял, что Москва считает необоснованными обвинения НАТО в адрес России в связи с учениями "Запад-2017". По его словам, российская сторона "максимально широко проинформировала НАТО о предстоящих учениях", и альянсу "были направлены соответствующие приглашения".

"Совет Россия — НАТО до конца этого года заморожен по инициативе Брюсселя. Видимо, одной из основных причин стали учения России и Белоруссии "Запад-2017". Прибалтийские страны-члены НАТО неоднократно пытались заморозить этот формат. Их в этом поддерживала и Великобритания. Однако, несмотря на это решение, каналы связи продолжают работать", — цитирует издание одного из собеседников.





В преддверии учений "Запад-2017" в интервью РИА Новости генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс стал изучать возможность проведения нового заседания СРН после летнего перерыва, на котором рассчитывал продолжить обсуждать вопросы прозрачности при организации военных учений.