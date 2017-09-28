СМИ узнали имя основного кандидата на пост главы Дагестана

Основным кандидатом на пост главы Дагестана является первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сопредседателя Российского конгресса народов Кавказа Руслана Курбанова.

Он рассказал, что Меликова готовили на этот пост несколько лет. В частности, для этого его назначали полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

По словам Курбанова, Меликов уже несколько раз отказывался от должности главы Дагестана.

"Его работа на посту полпреда позволила ему ближе ознакомиться с республикой и понять глубину ее проблем", — добавил он.

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