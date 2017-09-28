Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели 150 мирных жителей в Сирии от ударов ВКС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло информацию о якобы гибели 150 мирных жителей в провинции Идлиб в результате бомбардировок российских и сирийских ВКС. Об этом в четверг сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сирийская «Гражданская оборона», на которую ссылается британское агентство Reuters, сообщая о якобы жертвах мирного населения, — это все те же «Белые каски». Попытка британцев выдать этих мошенников от войны под новым брендом за объективные источники информации — манипуляция для дилетантов. Самолеты ВКС России во избежание жертв среди мирного населения не наносят ударов по жилым кварталам в населенных пунктах", — сказал Конашенков.

Ранее британское агентство Reuters сообщило о якобы гибели более 150 мирных жителей в сирийской провинции Идлиб за последнюю неделю в результате бомбардировок, совершенных российскими и сирийскими правительственными силами.