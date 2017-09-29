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Шпионаж против России: Украина перешла к активным действиям

Глава государственного комитета по делам межнациональных отношений правительства Крыма Заур Смирнов обвинил Украину в диверсиях и шпионаже. Об этом он заявил РИА Новости.
Так как политическое и информационное давление и блокады не принесли дестабилизации в Крым, Киев перешел к «активным диверсионно-шпионским действиям», считает Смирнов.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Симферополе двух россиян по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным ведомства, они собирали и передавали украинским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота.
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