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Путин пожалел Дворковича за перегруз на работе
Телеканал «Россия 24» опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись встречи президента России Владимира Путина с членами кабмина. На ней глава государства раскритиковал министра транспорта Максима Соколова и вице-премьера Аркадия Дворковича за допущение кризисной ситуации вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа».
При этом министру Путин объявил о неполном служебном соответствии, а Дворковича отчитал за недостаточное внимание к транспортной сфере, которую тот курирует. «Может, вы перегружены слишком?», — обратился президент к вице-премьеру.
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