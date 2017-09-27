"Когда изначально финансовые вопросы стояли, государственное финансирование 280 миллионов рублей, всех налогов, государственных денег выделялись на создание фильма "Матильда", сценарий был совершенно другой. Это сценарий про балерину Матильду. Здесь нет государя. А потом чудным образом появился другой сценарий, и основная сюжетная линия — государь. Как падает корона с него, как он ходит два с половиной часа на полусогнутых ногах, теряя сознание от вожделения к танцовщице, к балерине", — сказала Поклонская на заседании межфракционной группы по защите христианских ценностей.



Она подчеркнула, что это — другой сценарий, и под него государством не выделись деньги. "Это предмет деятельности для правоохранителей. Уже все направлено, куда надо. Просто время, наверное, нужно, чтобы правоохранители разобрались", — добавила депутат.



