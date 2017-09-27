Путин напомнил США о необходимости уничтожения химоружия



Президент России Владимир Путин раскритиковал США за невыполнение условий конвенции по уничтожению химического оружия, передает корреспондент "Газеты.Ru"

Он выразил надежду, что действия России послужат примером для других стран, в том числе для Соединенных Штатов.



По словам российского лидера, США "не выполняют обязательств по срокам уничтожения химического оружия".



Путин подчеркнул, что США переносят сроки уже трижды, ссылаясь на недостаток бюджетных средств.

