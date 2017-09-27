Кадыров попросил новых денег у Москвы

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram рассказал о встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком . Политики обсудил увеличение бюджета Чечни, необходимое, по словам Кадырова, в связи с высокой рождаемостью в республике.

«Мы также детально затронули вопрос высоких темпов роста населения Чечни за счет высокой рождаемости. Это ставит перед нами задачи, требующие оперативного решения. Они должны учитываться и при формировании бюджета. Это рост расходов на социальную сферу — здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета», — пояснил Кадыров.

Как подчеркнул глава Чечни, Козак заверил его, что «будет оказана всесторонняя поддержка и помощь».

В октябре прошлого года Кадыров раскритиковал проект бюджета Чечни, который предложило правительство. В частности, его возмутило сворачивание федеральной целевой программы «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики». По мнению Кадырова, программа была эффективной и ее надо возобновить. Тогда политик заявил, что, если бюджет и дальше продолжат урезать, республика не сможет развиваться, и ей не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства. СМИ писали, что с 2007-го по 2015-й годы Чечня получила из бюджета 539 миллиардов рублей.

В 2017 году Чечня должна была получить из федерального бюджета дотации на 40,4 миллиарда рублей.