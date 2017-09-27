В Генштабе раскрыли роль погибшего генерала в Сирии

Российский генерал-лейтенант Валерий Асапов, погибший в Сирии, оказал неоценимую помощь правительственным войскам арабской республики. С таким заявлением выступил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Его слова передаёт РИА Новости.



«Благодаря знаниям и служебному опыту он оказывал неоценимую помощь командованию сирийской армии в планировании и проведении боевых операций. Генерал Асапов никогда не прятался за спины товарищей и погиб в бою, как настоящий воин», — заявил Герасимов.



Герасимов назвал гибель Асапова «тяжелейшей утратой не только для семьи и друзей, но и для всех Вооружённых сил». Среди главных личностных качеств генерала руководитель Генштаба назвал смелость, решительность, способность принять верное решение в любой обстановке. Высшей ценностью Асапова Герасимов назвал «офицерскую честь».

