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В Генштабе раскрыли роль погибшего генерала в Сирии
Российский генерал-лейтенант Валерий Асапов, погибший в Сирии, оказал неоценимую помощь правительственным войскам арабской республики. С таким заявлением выступил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Его слова передаёт РИА Новости.
«Благодаря знаниям и служебному опыту он оказывал неоценимую помощь командованию сирийской армии в планировании и проведении боевых операций. Генерал Асапов никогда не прятался за спины товарищей и погиб в бою, как настоящий воин», — заявил Герасимов.
Герасимов назвал гибель Асапова «тяжелейшей утратой не только для семьи и друзей, но и для всех Вооружённых сил». Среди главных личностных качеств генерала руководитель Генштаба назвал смелость, решительность, способность принять верное решение в любой обстановке. Высшей ценностью Асапова Герасимов назвал «офицерскую честь».
Информация о гибели 51-летнего Асапова появилась 24 сентября. Смерть военнослужащего наступила из-за попадания мины во время наступления террористов запрещённой в России террористической организации «Исламское государство». В арабской республике Асапов находился около года. Генерал будет посмертно представлен к высшим государственным наградам. Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что смерть российского военнослужащего произошла из-за «двуличности позиции США» по вопросу урегулирования сирийского вооружённого конфликта.
Американские власти эти обвинения отвергли.
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