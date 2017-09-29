МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Интер»заявил, что причиной взрывов на складах боеприпасов в Виннице стала «диверсия» России. Видеозапись выступления Луценко была опубликована в Facebook его пресс-секретарем Ларисой Сарган.

"Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий РФ. Мы видим определенные признаки диверсии", — заявил Луценко. Взрыв на складах под Винницей мог быть вызван заложенным детонатором, добавил он.

По словам Луценко, взрывы на складах боеприпасов в Балаклее в марте текущего года якобы вызвал российский беспилотник, который перелетел через границу и сбросил на склады термобарические заряды. Никаких доказательств украинский генпрокурор не привел.

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар, который в среду удалось локализовать. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в четверг опроверг информацию о том, что в Калиновке находились диверсионные группы. Также он заявил, что склады охранялись недостаточно, а пожарная сигнализация вообще не работала.

Матиос также рассказал об отстранении от службы двух украинских офицеров, которые охраняли склад с ракетами к тактическому комплексу «Точка-У» в состоянии «полного алкогольного опьянения». Он не уточнил, о каком именно складе идет речь.