Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке



Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке на встрече с коллективом регионального правительства и депутатами, рассказал «Ъ» депутат регионального заксобрания, присутствующий на встрече.

Сообщения о возможной отставке Виктора Толоконского появились в СМИ и Telegram-каналах в середине сентября. В правительстве Красноярского края до последнего дня отрицали информацию о его возможной отставке.





Источники «Ъ» называли господина Толоконского в списке десяти российских губернаторов, которых президент России Владимир Путин может отправить в отставку этой осенью. Виктор Толоконский стал третьим губернатором в серии отставок. 25 и 26 сентября указом президента были освобождены от должностей губернатор Самарской области Николай Меркушин и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Виктор Толоконский родился в 1953 году в Новосибирске. Свою политическую карьеру он начал в 1981 году в новосибирском облисполкоме. В 1992 году господин Толоконский получил должность заместителя мэра Новосибирска, а в 1993 году стал главой администрации города. В 1996 году состоялись первые всенародные выборы мэра Новосибирска, после которых Виктор Толоконский, получив поддержку 80% избирателей, перешел на второй срок.





В 2000 году Виктор Толоконский победил на выборах губернатора Новосибирской области. Новосибирской областью он руководил до 2010 года. С 2005 года — член «Единой России»

В начале сентября 2010 года президент назначил его полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. 26 сентября 2014 года он был избран губернатором Красноярского края. На выборах за Виктора Толоконского отдали проголосовали более 425 тыс. избирателей (63,3% от числа проголосовавших).