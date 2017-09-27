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Бывший главком ВКС России избран главой комитета Совфеда по обороне и безопасности
Бывший главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев избран председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом сообщил первый зампред комитета Франц Клинцевич.
«Избран единогласно», — цитирует сенатора РИА Новости.
6 июля Виктор Озеров заявил об уходе в отставку по собственному желанию с поста председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
26 сентября президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы главкома ВКС России генерал-полковника Виктора Бондарева.
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