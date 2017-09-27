Бывший главком ВКС России избран главой комитета Совфеда по обороне и безопасности

Бывший главком ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев избран председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Об этом сообщил первый зампред комитета Франц Клинцевич.



«Избран единогласно», — цитирует сенатора РИА Новости.



6 июля Виктор Озеров заявил об уходе в отставку по собственному желанию с поста председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.



26 сентября президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы главкома ВКС России генерал-полковника Виктора Бондарева.