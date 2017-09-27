США принимают меры в ответ на предполагаемое несоблюдение Россией Договора по открытому небу, который предусматривает взаимные инспекции стран в воздушном пространстве друг друга, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США.



"Мы давно были обеспокоены соблюдением Россией Договора по открытому небу. После неоднократных безуспешных попыток дипломатического общения с Москвой мы решили принять разумные и пропорциональные меры в ответ на несоблюдение Россией (договора — ред.)", — сказал представитель госдепартамента.



"Мы надеемся, что это изменит расчеты России и побудит Россию общаться с нами о нашей обеспокоенности в более конструктивном ключе. Мы готовы отменить эти меры в любое время, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств в рамках Договора по открытому небу", — добавил он.



Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозев Данфорд заявил, что США "в июне уведомили Россию о нарушениях данного договора".



Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американские власти готовятся объявить о введении ограничений на полеты российских военных самолетов над территорией США в рамках Договора по открытому небу.



Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.



По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США стала ответом американских властей на "запрет Кремля на пролет над Калининградом".



В Кремле США призвали выдвигать любые претензии в рамках договора в строгом соответствии с документом.