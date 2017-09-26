В посольстве прокомментировали данные о «вмешательстве» России в каталонский процесс



Газета El Pais пытается обвинить российские СМИ в необъективном освещении ситуации вокруг Каталонии и найти в ней «руку Кремля», что не соответствует действительности. Об этом заявил посол России в Испании Юрий Корчагин



«Мы обратили внимание на появление в эти выходные в газете El País статьи, подписанной одним из руководителей этого издания и касающейся так называемого вмешательства России в каталонский процесс», — цитирует РИА Новости дипломата.



Он также отметил, что в статье испанской газеты «всё смешано в одну кучу — и WikiLeaks , и обвинения России во вмешательстве в какие-то другие страны, и боты».

«Упоминаются какие-то каталонские политики, о которых мы никогда не слышали. Всё это представляет собой полную кашу, к которой «руке Москвы» даже противно прикасаться. Более того, в понедельник на государственном телеканале 24 часа автор статьи «продолжил распространяться о своих фантазиях и нашёл „руку Кремля“ где только можно», — подчеркнул Корчагин.



По словам посла, подобные выступления в СМИ свидетельствуют о том, что «в Испании есть круги, которые не могут устоять перед искушением хоть в чём-то обвинить Россию».





«Судя по рассуждениям на телеканале автора статьи, получается следующее: Кремль устроил брексит, повлиял на выборы в США, организовал проход в Бундестаг правой внесистемной оппозиции, а Испания вроде бы оказалась в стороне. Нехорошо получается — тоже важная страна, а здесь не вмешались. И автор статьи решил всё поправить, нашёл-таки подходящий сюжет — Каталония», — заключил он.