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МИД назвал слова Грибаускайте о требованиях Путина подлогом
Президент Литвы Даля Грибаускайте попыталась самоутверждаться за счет подлога, заявляя о якобы оказанном на нее давлении со стороны российского лидера Владимира Путина в феврале 2010 года в Хельсинки, заявили в министерстве иностранных дел России. «Подобного рода провокационные утверждения, не имеющие ничего общего с реальными фактами, не делают чести литовскому руководству. Нельзя самоутверждаться за счет явного подлога», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.
Там напомнили, что ранее уже предлагали властям Литвы опубликовать запись той беседы, но реакции не последовало. «Хотя это и понятно», — отметили в дипведомстве.
В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергал заявления Грибаускайте о том, что в 2010 году Путин якобы даже не стал ее слушать, а просто выставил литовской собеседнице некий список требований. В дипломатических кругах расценили заявление президента Литвы как «глупость во всех отношениях».
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