МИД назвал слова Грибаускайте о требованиях Путина подлогом

Президент Литвы Даля Грибаускайте попыталась самоутверждаться за счет подлога, заявляя о якобы оказанном на нее давлении со стороны российского лидера Владимира Путина в феврале 2010 года в Хельсинки, заявили в министерстве иностранных дел России. «Подобного рода провокационные утверждения, не имеющие ничего общего с реальными фактами, не делают чести литовскому руководству. Нельзя самоутверждаться за счет явного подлога», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.



Там напомнили, что ранее уже предлагали властям Литвы опубликовать запись той беседы, но реакции не последовало. «Хотя это и понятно», — отметили в дипведомстве.

