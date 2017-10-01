Источник назвал имя возможного кандидата на пост губернатора Омской области

Губернатором Омской области может стать руководитель «Оборонпрома» Сергей Сокол. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на источники.

Отмечается, что на эту должность также претендуют депутат Госдумы Владимир Гутенев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Ранее источник сообщил, что губернатор Омской области Виктор Назаров может уйти в отставку в ближайшее время.