Сенатор Шатохин предлагает разрешить заключенным работать вне колоний и тюрем

Низкая оплата труда заключенных не позволяет им выходить на свободу с достаточным количеством средств, выплачивать алименты или судебные издержки, пояснил сенатор. "Наша идея — применять труд на действующих коммерческих предприятиях, но сделать это мешает правовая коллизия — требуются поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, которые позволили бы осужденным работать на производствах за пределами уголовно-исправительных учреждений и за пределами своих муниципальных образований", — рассказал Шатохин. Он отметил, что подобная практика успешно применялась в Краснодарском крае и Республике Коми.



Кроме того, по мнению Шатохина, расширение возможностей для работы заключенных в несколько раз сократит количество рецидивов и повлияет на увеличение числа лиц, попавших под условно-досрочное освобождение. "Сейчас мы завершим работу по подготовке проекта и будем его согласовывать с коллегами из Минюста ", — заключил сенатор.