"Необъективно и несправедливо": Москалькова раскритиковала доклад ООН о правах человека в Крыму

Необъективным и несправедливым назвала доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека о нарушениях прав человека в Крыму уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Об этом рассказывает ТАСС.

По словам Москальковой, она «решительно не понимает», где в Крыму допускаются нарушения прав человека. Сама она неоднократно бывала на полуострове, вела там прием населения, получает обращения местных жителей.

"Сожалею, что Верховный комиссар ООН так несправедливо и необъективно оценил состояние дел с правами человека в Крыму", — отметила она.

Доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека был опубликован в понедельник. Как утверждают авторы, в этом тексте «задокументированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты, насильственные исчезновения, плохое обращение, пытки и по меньшей мере один случай внесудебной казни». При этом сотрудники Управления отмечают в докладе, что никто из их подразделения в Крыму не присутствует, а данные собирали, находясь на территории Украины, удаленно, при помощи мониторинга и опросов.