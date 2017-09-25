

Ранее журнал National Interest опубликовал брошюру, подготовленную так называемой "Группой по изучению асимметричных боевых действий", которая формально входит в структуру сухопутных войск США. В этом пособии на 68-ми страницах говорится о якобы применении Россией подконтрольных ей сил при ведении опосредованных войн, в частности, на Украине. Описываются виды оружия и техники российской армии и даются "советы" по противодействию вооруженным силам РФ. Пособие было издано в декабре 2016 года.



Министерство обороны и военные службы имеют при себе такие организации, как военные колледжи, исследовательские и аналитические центры, а также и другие институты, которые вырабатывают новые идеи и занимаются изучением в самых разных областях, связанных с национальной безопасностью и обороной. Эти структуры часто публикуют статьи, стремясь дополнить имеющуюся базу, но они вовсе необязательно представляют официальную политику правительства", — сказал Рэнкин-Гэллоуэй, отвечая на вопрос о причинах появления такого пособия.

"Справочник, о котором идет речь, — одна из таких работ", — отметил представитель военного ведомства, заметив, что об этом говорят и сами авторы материала.

