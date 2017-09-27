Рябков: у РФ есть ряд встречных претензий к США по Договору по открытому небу



У России есть ряд встречных претензий по выполнению Соединенными Штатами положений Договора по открытому небу. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"У нас есть ряд встречных претензий к США по ряду аспектов выполнения этого договора, есть незакрытые сюжеты, не с той точки зрения, что они обсуждаются в публичном пространстве, а с той точки зрения, что они не нашли своего решения", — сказал он.



Рябков также добавил, что Россия не пойдет на односторонние уступки США по Договору по открытому небу.



"Естественно, это не партнерский шаг, — сказал он. — Мы считаем, что никаких односторонних преимуществ выполнение этого договора никому не дает. Это обоюдовыгодный, нужный, ценный документ, который желательно сохранить, но Соединенные Штаты вновь продемонстрировали этим своим действием, что предпочитают идти по пути давления".



"Естественно, под давлением никакие нужные им решения не могут быть выработаны и никаких односторонних уступок с нашей стороны тоже в принципе быть не может", — добавил дипломат.