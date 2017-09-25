СМИ: отставки глав 10 российских регионов могут произойти на этой неделе

На этой неделе может начаться серия отставок глав регионов. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсантъ». Источник, близкий к администрации президента, не исключил, что уже в начале этой недели могут последовать досрочные отставки глав регионов. Среди субъектов федерации, которые могут попасть под кадровые перемены, источники издания называют Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края, возможно, один-два субъекта на Северном Кавказе (там губернаторов выбирают заксобрания из представленных президентом кандидатур).

Попавшие в списки губернаторы и их представители утверждают, что находятся на рабочих местах и в отставку не собираются.

Очередное оживление слухов о замене региональных руководителей связано как с успешной, по внутренней оценке АП, региональной кампанией 2017 года, так и с тем, что времени на кадровую работу крайне немного: уже с декабря начнется президентская избирательная кампания. «Логику (отставок) пока предсказать трудно, но это могут быть крупные электоральные территории или регионы с консолидированным голосованием. На президентских выборах это скажется положительным образом, успокоит остроту конфликтов, даст людям надежду», — говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Политолог Екатерина Курбангалеева не исключила, что освободившиеся посты глав регионов возглавят чиновники федеральных министерств и ведомств. «Если это произойдет, то значит, это происходит под будущую конструкцию нового кабинета министров. Варианты его на новый президентский срок наверняка уже прорабатываются, и существуют люди, которые не вписываются в эту будущую конструкцию», — сказала Курбангалеева.