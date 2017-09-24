Главные события у вас в почте
"Срезать "жирок" надо": Лавров высказался о деятельности ООН
С набранным ООН лишним «жирком» организации нужно расставаться аккуратно с учетом того, что это живой организм, считает глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на телеканале НТВ, сообщает ТАСС.
Он отметил, что ООН должна быть эффективной организацией, нацеленной на решение проблем и избавленной от чрезмерной бюрократии. «То, что в ООН есть лишний "жирок", — это давно не новость. Но нужно подходить очень осторожно к любым серьезным реформам, потому что этот лишний "жирок" во многом объясняется тем, что здесь все-таки 193 страны-члена», — сказал он.
Лавров констатировал, что каждая из стран, пусть даже и совсем маленькая, как, например, ряд стран в южной части Тихого океана, хочет как-то быть приобщенной к работе организации и быть представленной в ее Секретариате.
«Это абсолютно объяснимое желание. Поэтому когда мы будем этот "жирок" срезать, как бы нам не задеть живой организм организации», — подчеркнул он.
Оставить комментарий
Последние новости
-
РИА Новости
-
РИА Новости
-
Федеральное агентство новостей