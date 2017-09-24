В Совфеде назвали бесполезным американское пособие по ведению войны с Россией

Первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич , комментируя в беседе с RT информацию о публикации в США пособия с рекомендациями по противостоянию российской тактике ведения войны, заявил, что такого рода учебник ничем не поможет американским солдатам.

«Им никакие пособия не помогут, если они сойдут с ума и затеют какое-то противостояние с Россией. Ни в военно-техническом отношении, ни в морально-психологической подготовке они не способны бороться с русскими. И в этом их самая большая беда. А то, что американцы ведут войну чужими руками — это тренд, в котором мы не участвуем. У нас нет никаких стремлений к захватническим войнам. Мы решаем только задачи, которые отстаивают национальные интересы России и мирового сообщества, например, ведём борьбу с международным терроризмом»», — сказал сенатор.

Он добавил, что слабые стороны российских вооружённых сил, которые отмечены в этом пособии, носят в большей степени субъективный характер.

«Выпуская подобные пособия, американцы удивительным образом не учитывают ни российские реалии, ни наш менталитет. Те недостатки, о которых они говорят, в той или иной мере можно приписать любой армии, потому что это связано с некими субъективными вещами. Но они каждый раз не учитывают морально-психологические качества нашего солдата с точки зрения ведения боя, взаимной поддержки и абсолютно правильной мотивации», — подчеркнул Клинцевич.

Ранее армия США опубликовала «Пособие по российскому военному делу нового поколения», в котором содержится информация о военной тактике России при ведении гибридной войны.