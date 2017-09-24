Порошенко обсудил с канадскими депутатами ужесточении санкций против России

Украинский президент Пётр Порошенко обсудил ужесточении санкций в отношении России в ходе встречи с членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной.



«С членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной во главе с Борисом Вжесневским обсудили усиление санкций против России», — говорится в сообщении в Twitter.



Ранее Порошенко рассказал о работе над безвизовым режимом с Канадой после встречи с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо.



Кроме того, он заявил, что весь канадский бизнес готов прийти работать на Украину.