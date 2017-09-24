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Порошенко обсудил с канадскими депутатами ужесточении санкций против России

Порошенко планирует санкции против РФ
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Украинский президент Пётр Порошенко обсудил ужесточении санкций в отношении России в ходе встречи с членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной.
«С членами канадской парламентской группы дружбы с Украиной во главе с Борисом Вжесневским обсудили усиление санкций против России», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее Порошенко рассказал о работе над безвизовым режимом с Канадой после встречи с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо.
Кроме того, он заявил, что весь канадский бизнес готов прийти работать на Украину.
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